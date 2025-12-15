レモンとオレンジの交配種で、甘みと酸味を兼ね備えた「マイヤーレモン」の収穫が、三重県御浜町と紀宝町で最盛期を迎えています。マイヤーレモンは、温暖な気候での栽培に適していて、御浜町と紀宝町は国内最大級の生産地となっています。御浜町柿原の田中高美さんの農園では、田中さんらが実を手際良くはさみで切り取っています。今年は実りの多い「表年」で、天候にも恵まれ、例年より2割ほど多い120トンの生産を見込み、大玉に