M&Aによる企業の売却話がまとまりつつあるタイミングで、これまで目立たなかった少数株主との対立が表面化し、買い手が撤退するケースは少なくありません。実情を見ていきます。※本記事は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士、土屋勝裕氏の書き下ろしです。少数株主との対立の表面化で、買主はM&Aから撤退も中小企業M&Aでは、敵対的少数株主が存在する場合、M&Aの準備段階で突然、会社と少数株主との対