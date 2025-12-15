南海、広島、巨人で２０年にわたって活躍した捕手の西山秀二さん（５８）は、９４年にプロ入り後初めて規定打席に到達しベストナインとゴールデングラブに輝いた。球界を代表する捕手だったヤクルト・古田敦也選手の牙城を崩しての受賞は、広島の先輩捕手である達川光男氏の後継者として周囲に自身を認めさせる転機となった。９６年には球団初の捕手での打率３割にも到達し２度目のタイトルも獲得したが、悪いクセも顔をのぞかせ