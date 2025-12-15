松阪商人を通して世界に名が知られる映画監督・小津安二郎のルーツをたどる展示会が、三重県松阪市の歴史民俗資料館で開かれています。松阪商人の家系に生まれた小津安二郎は、9歳まで東京で暮らしたあと、多感な青年時代を松阪市で過ごしました。会場には小津家で飾られていた7段飾りのひな人形や安二郎が小学生の頃に描いたデッサン画など、小津家や本家となる小津与右衛門家に関する資料57点が展示されています。中には、安二郎