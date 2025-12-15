政府が大規模太陽光発電所（メガソーラー）の支援制度を廃止する方向で調整していることが15日分かった。市場価格に一定額を上乗せして電気を買い取る補助制度について、2027年度以降の新規事業を対象から除外する。自然環境や安全性に対する地域の懸念拡大を背景に、再生可能エネルギーの普及に傾斜していた戦略を大きく転換する。政府は東日本大震災後の12年に電気を固定価格で高く買い取る制度を始め、太陽光発電の拡大を後