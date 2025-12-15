２０２６年用の年賀状の受け付けが１５日、全国の郵便局で始まった。東京・丸の内の東京中央郵便局には特設ポストが登場し、早速年賀状を投函（とうかん）する人の姿が見られた。埼玉県川口市の会社員男性（６２）は「毎年デザインを考えるのが楽しみで、今年は親戚や友人に向けて３０枚ほど書いた。元気にやっているよと伝えたい」と話した。幼稚園児による記念イベントも開かれ、早めの投函を呼びかけた。２５日までに投函（と