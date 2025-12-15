14日に終了したNHK大河ドラマ「べらぼう蔦重栄華乃夢噺」の全48回の期間平均視聴率が、関東地区で9.5％だったことが15日、ビデオリサーチの調査で分かった。2019年の「いだてん」に次ぐ過去2番目の低さとなった。