来年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（1月4日スタート、日曜後8・00）で主人公・豊臣秀長の懐刀・藤堂高虎役を演じる俳優の佳久創（かく・そう、35）が14日、「奈良マラソン2025」のスタート地点（奈良市・ロートフィールド奈良）に立ち、約1万7000人のランナーを送り出した。俳優の仲野太賀が主演を務め、NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。戦国乱世を舞台に、