お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さんの妻・モデルの蜂谷晏海さんが自身のインスタグラムを更新し、第2子となる男の子を出産したことを報告しました。 【写真を見る】【 井戸田潤 ＆ 蜂谷晏海・夫妻 】第２子男児の誕生を報告「4人で迎えるクリスマス。サンタさん最高のプレゼントをありがとう」インスタグラムでは、井戸田潤さん・蜂谷晏海さん夫婦の連名で喜びのコメントを公表し「2025年12月14日、本日の朝8時3