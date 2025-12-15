三重県松阪市出身の国学者・本居宣長の学問の交流や、交友関係などを展示品を通して知ってもらう企画展が、松阪市の本居宣長記念館で開かれています。企画展では、江戸時代中期に活躍した「古事記」研究で知られる本居宣長に関する掛け軸や、蔵書といった国の重要文化財36点を含む87点が展示されています。会場には、宣長が弟子入りした古典研究者・賀茂真淵から「古事記」を読むために「万葉集」で古典の基礎を学ぶように言われた