ラグビー国内最高峰のリーグワンが13日開幕し、三重県鈴鹿市を拠点に活動する三重ホンダヒートが、愛知県の豊田スタジアムでトヨタヴェルブリッツと対戦しました。東海地方に拠点を置くチーム同士の一戦、先制したのはトヨタヴェルブリッツ。前半5分すばやい展開から最後はナンバー8の姫野。キャプテンが先制トライを奪います。4点差を追いかける三重ホンダヒートは後半11分。相手ゴール前のスクラムから最後はセンターの岡野。逆