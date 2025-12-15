環境保全や緑化の推進に役立ててもらおうと、12日、三重県津市に本社を置く三重トヨペットが、三重サツキやキンモクセイなどの苗木を県伊賀庁舎に贈りました。三重トヨペットが社会貢献の一環として1976年から行っている活動で、今年で50年目を迎え、これまでに9683本の苗木を贈っています。12日は三重トヨペットの井上喜晴社長らが三重県伊賀庁舎を訪れ、伊賀地域防災総合事務所の川上正晃所長に苗木を手渡しました。この後に行わ