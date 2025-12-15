防犯対策について、日頃どれほど意識しているでしょうか。防犯意識が薄い人にとって「もしも自分が泥棒だったらこのように侵入する」と教えてくれる存在がいたら、とても頼れる存在といえます。そんな防犯への気づきを与えてくれると話題の漫画が『防犯の話とかちょっとする 第2話』（作・モドキさん）です。【漫画】『防犯の話とかちょっとする 第2話』（全編を読む）物語は、セキュリティ会社の社員であるジョン・スミス（通称ジ