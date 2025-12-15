12日午後、三重県志摩市で臨時で市の職務についている70歳の男性職員が、樹木の剪定作業中にハシゴから転落し、頭を強く打って死亡しました。警察や志摩市によりますと、12日午後2時20分頃、志摩市の志摩文化会館の敷地内でハシゴに乗って樹木の枝払いの作業をしていた市の会計年度任用職員の男性が約2.5メートルの高さから転落しているのを同僚が見つけました。転落した場所はコンクリートだったということで、男性職員は伊勢市内