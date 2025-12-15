障がい者への理解を深める催しが13日、三重県御浜町で開かれ、障がい者アートを扱ったドキュメンタリー映画の上映や、ファッションショーなどが行われました。このイベントは御浜町が「アートと自己表現」をテーマに開いたもので、会場では滋賀県にある障がい者施設「やまなみ工房」が制作した映画が上映されました。「やまなみ工房」では障がい者が独創的なアート作品を生み出し続けていて、切実な表現欲求の根源を探るドキュメン