最終回を迎えたNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】治済の亡骸の傍らに立つ謎の人物。その姿は明らかに…12月14日放送の第四十八回「蔦重栄華乃夢噺」にて、阿波に護送される途中で十一代将軍家斉の父・一橋治済が逃走。しかし、その先で治済を待っていた意外すぎる最期に感嘆する視聴者が続出しています。＊以下最終回のネタバレを含みます。＜最終回のあらすじ＞店を再開した蔦