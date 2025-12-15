地域の一層の推進や市民サービスの向上を図るため12日、三重県松阪市とイオンが包括・地域連携協定を結びました。県内の市町とイオンとの包括・地域連携協定は四日市市に次いで2番目となります。12日に開かれた締結式で、松阪市の竹上真人市長は「松阪公民館が入っているイオンタウン松阪船江では、交通安全イベントが開かれるなど町の一つの拠点を作っていただいた。今回協定が結べることは非常に嬉しいこと」と感謝を述べました