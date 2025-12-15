高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第12週「カイダン、ネガイマス。」の第56回が12月15日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】お祓いを受けるヘブン金縛りに悩むヘブンのためにお寺にお払いに行くことを提案したトキ。ヘブンの生徒、正木が通訳として同行することに。お払いの後、住職が寺に伝わる怪談を話そうとすると、トキは嬉しそうに目を輝かせ…。