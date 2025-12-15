浸水した三重県四日市市内の地下駐車場の復旧に向けた5回目の検討委員会の会議が、12日開かれ、手動での止水板の設置は、当時の体制では不可能だったという見解が示されました。四日市市では9月12日の記録的な大雨により、市の中心部にある地下駐車場「くすの木パーキング」が浸水し、274台の車が水没しました。国土交通省の三重河川国道事務所は、12日、有識者らでつくる施設復旧検討委員会の5回目の会議を開きました。会議後の会