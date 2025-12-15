瀬戸内地方はおおむね晴れていますが、岡山県北部では寒気や湿った空気の影響で雨や雪の降っているところがあります。昼過ぎ以降は全域で晴れる予想です。海沿いでは空気が乾燥しているため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山で13度、津山で11度、高松で12度でしょう。14日と同じくらいの気温になります。 16日も午前は晴れる予想ですが、午後は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がるでしょう。夜遅くは雨