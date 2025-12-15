街がイルミネーションに彩られ、休日は家族でどこへ出かけようかとワクワクする季節になりました。現在「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」では、2026年1月4日（日）まで、「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を開催されていますが、実はもう1つ大きなイベントがあるんです。2025年に10周年を迎えた「ユニバーサル・クールジャパン」。その記念イヤーの締めくくりとして、大人気ゲーム『モンスターハンターワイルズ』と初コラ