2025年度（1月～12月）に反響の大きかったビジネス記事ベスト5をお届けする。第5位は、名古屋グランパスやオタフクソースとのコラボでも話題となった「耳につけないイヤリング」で起業した中学生を取材した記事だった（初公開日：2025年6月21日）。 【画像】約2年で売上800万円を達成した「マイヤリング®」 小学校5年生で特許を取得し、翌年には自身の会社『株式会社マイヤリングス』を設立--そんな並