2025年度（1月～12月）に反響の大きかったお騒がせ首長ベスト5をお届けする。第4位は、伊東市・田久保真紀市長（10月31日付で失職）の学歴詐称疑惑について、本人にインタビューした記事だった（初公開日：2025年8月15日）。 〈画像〉1992年3月31日除籍…田久保市長が持参した東洋大学の在籍期間証明書と「チラ見せ」についてレポートした市議に送付した通知書 6月上旬、伊東市議らに届いた怪文書から