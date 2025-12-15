2025年度（1月～12月）に反響の大きかったビジネス記事ベスト5をお届けする。第4位は、命懸けで脱北をした女性店主が切り盛りする北朝鮮料理店の味の秘密に迫った記事だった（初公開日：2025年8月31日）。 【画像】文さんの夫との2ショット写真と行列の絶えない北朝鮮料理店の名前「ソルヌン」の意味 千葉市稲毛区に行列が絶えない北朝鮮料理店がある。切り盛りするのは2015年に北朝鮮から命懸けで脱出した文蓮姫