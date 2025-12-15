１２月１５日の北海道内は、根室付近にある急速に発達した低気圧の影響で大荒れの天気となっています。１４日からの雪で積雪が４３センチとなった札幌。豊平区の住宅街では朝から雪かきが行われていました。（札幌市民）「きのうはサラサラの雪できょうは重くてとても大変です」道内は１５日、急速に発達した低気圧が通過する影響で大荒れの天気となりました。１６日午前６時までの２４時間降雪量は多いところで４０センチと予想さ