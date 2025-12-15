HS40m/sだと、7番アイアンで理想の球筋を打つことは確かに難しい。しかし工夫次第では、我々アマチュアでも女子プロのような高い打ち出しと適正なスピンのかかった球を打つことは可能だとプロコーチの堀尾研仁は指摘する。アルバ本誌928号の取材で、体力がなくても7番アイアンを打ちこなす技術をじっくり教えてもらった。【写真】インから入れてややダウンブローで打つ佐久間朱莉のアイアンショット◇◇◇平均的なヘッドスピ