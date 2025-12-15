山下蘭が自身のインスタグラムを更新。姉の山下美夢有と一緒に、韓国旅行を楽しんできたことを投稿した。【実際の投稿】「2人とも撮るの下手すぎやろ!!」とセルフツッコミ11月1日に18歳の誕生日を迎えていた蘭。シーズンを終えた姉から「誕生日プレゼント何が欲しい？」と聞かれたのだが「欲しいもの無いわ」と返すと、「ほんなら韓国連れて行ってあげる」という話になり、急きょ決定したとのこと。韓国では米国女子ツアーで活躍す