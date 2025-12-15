「やさしいクラブ」と言われるUTだが、プロが使うツアーモデルから、シニア向けの軽量タイプまで幅広いラインナップが存在する。今回はティーチングプロ・関浩太郎が、最新UT22モデルを“弾道の高さ”と“オートマ度”の軸でマッピングした。【最新UT22モデル】人気モデルの「飛距離」「つかまり」「操作性」「打感」を10段階で評価◇◇◇関の試打コメントを基に、最新UTを以下の4タイプに分類した。タイプA：【お助け型UT】&n