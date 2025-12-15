ノーベル化学賞を受賞した京都大学の北川進特別教授が15日、授賞式が開かれていたスウェーデンから帰国しました。▼いちばん印象に残ったことは「授賞式」15日午前、伊丹空港に降り立った京都大学の北川進特別教授。無数の細かい穴に大量の気体を取り込むことができる「金属有機構造体」＝MOFの開発でノーベル化学賞を受賞しました。スウェーデンのストックホルムで10日に開かれたノーベル賞の授賞式でもらったメダルを手に持