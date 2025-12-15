女優の山下リオ（33）が15日までに自身のインスタグラムを更新。元人気アイドルで女優と仲良し2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで山や海の絵文字とともに「@sae_3830」とタグ付けで記した。写真では、海の砂浜で撮影した元AKB48で女優の宮澤佐江との仲良し2ショットを投稿した。ネットでは「懐かしい」「ラブレター思い出す」「完全にデートやん」「楽しそうで何より」などの声が上がった。
