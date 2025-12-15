オーストラリアのシドニーのビーチで14日、銃撃事件が発生し、15人が死亡しました。警察はユダヤ人コミュニティーを狙ったテロ事件として捜査しています。シドニーの有名観光地、ボンダイ・ビーチで14日、2人の男が銃を乱射し、警察によりますと15人が死亡し、40人が負傷しました。容疑者の2人は親子で、50歳の父親は現場に駆けつけた警察官に撃たれて死亡し、24歳の息子は病院に運ばれるも重体だということです。ビーチでは1000人