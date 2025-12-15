青森県で震度6強を観測した地震から1週間です。北海道・三陸沖後発地震注意情報が初めて発表されましたが、専門家はマグニチュード7から8クラスの地震が近くの震源で起きる可能性があるため、注意情報の呼びかけ終了後も、地震への備えが重要としています。東北大学災害科学国際研究所・富田史章助教：後発地震情報の（地震が起きる）確率は1％で大きい地震が起こる。起きない確率の方が高い。その中の1％で起こるとしたら、1994年