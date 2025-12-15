日本時間１１時００分に中国小売売上高（11月）、鉱工業生産指数（11月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 小売売上高（11月）11:00 予想3.0%前回2.9%（前年比) 予想4.3%前回4.3%（年初来・前年比) 鉱工業生産指数（11月）11:00 予想5.0%前回4.9%（前年比) 予想6.0%前回6.1%（年初来・前年比)