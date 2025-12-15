USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.296.558.276.68 1MO8.485.536.975.71 3MO8.875.757.516.13 6MO9.085.967.936.62 9MO9.226.198.176.98 1YR9.326.418.387.27 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.718.527.28 1MO7.257.796.37 3MO7.898.496.68