冬のごちそう！豚肉ポトフ たっぷりスープにやわらかく煮えた具材。熱々のポトフは冬のごちそうですね。ベーコンやウインナーを入れるイメージが強いですが、豚肉で作ってもおいしいですよ。今回は豚肉を使ったポトフのレシピをご紹介。冬本番を迎える前に、いろいろな味付けのレシピをチェックしておきましょう。 具材＆味付けでバリエ豊富 コンソメで味付ける定番のレシピや和風味など、具材や味付けで変化をつけたポトフレシ