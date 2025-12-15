日本ハムは15日、北山亘基投手(26)の夫人が12月に第1子を出産したと発表した。母子ともに健康という。北山は球団を通じ、「この度、我が家に新たな家族が増えました。心から命の尊さを感じ、妻への感謝が更に深まりました。大切な命を守っていけるよう、みんなで幸せな人生を歩めるよう、感謝の気持ちでこれからも精進します」とコメントした。