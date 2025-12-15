橋本病の診断には、血液検査や画像検査を組み合わせた総合的な評価が必要です。甲状腺機能を示すホルモン値や自己抗体の測定、超音波検査による甲状腺の形態評価などが行われます。それぞれの検査が何を調べるのか、どのような結果が診断の根拠となるのかを詳しく解説します。 監修医師：茺粼 秀崇（医師） 東京大学理学部卒業、広島大学医学部卒業。国立国際医療研究センター病院、国府台病院勤務を経て、2