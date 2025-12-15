【その他の画像・動画等を元記事で観る】 アーティスト兼プロデューサーのZICOが幾田りらとのコラボレーションを予告するなか、ふたりのミーティング現場がサプライズ公開された。 ■「素晴らしい、最高です。本当に楽しみ」（幾田りら） ZICOは12月13日22時、公式SNSおよびYouTubeチャンネルを通じて、「Let’s DUET！」というコメントとともに、幾田りらと制作について話し合う映像を公開。「