15日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝155円60銭前後と、前週末午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円70銭前後と同水準で推移している。 株探ニュース