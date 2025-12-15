この記事をまとめると ■新車ディーラーからは紙のカタログが消えつつある ■「物理的なカタログがないと商談しにくい」と感じる新車セールスマンも多いという ■タイの「モーターエキスポ2025」では珍しく三菱が紙のカタログを配布していた 世界的に紙のカタログが消えつつある 最近、新車ディーラーに行ったときに確認するのが、「紙のカタログはまだありますか？」である。日系ブランドではトヨタが紙のカタログを全廃して久