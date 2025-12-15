◇THE BASEBALL INTELLIGENCE 2025 supported by AHSホールディングス―トッププロの頭脳と技術を届けるドリームコーチング―（12月14日、都内）シカゴ･カブスの今永昇太投手と巨人の大勢投手が都内でトークイベントに参加。子どもたちに努力し続けることの大切さなどをアツく語りました。二人が参加したのは「ドリームコーチング」という元プロ選手や五輪選手から直接指導を受けられる“アスリートマッチングサービス”のイベント