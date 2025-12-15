タレントの藤本美貴（４０）が１５日、自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅにて来年１月１５日に「まいにち楽しむミキティ日めくりカレンダー」を刊行すると発表した。１０月には恋愛、仕事、夫婦、子育てなどをコンパクトにまとめた書籍「まいにち生き返るミキティ語録２」を出版した。カレンダーについて「ＹｏｕＴｕｂｅだったり、書籍だったり、いろんなところで話してきたことをまとめまして、毎日楽しめるようになる言葉を選んで