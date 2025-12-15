愛知・豊田市で1日、コンビニ駐車場へ右折しようとした青い車と直進してきた白い車が勢いよく衝突する事故が発生した。衝突により青い車の後部が大きく破損し、無数の破片が路上に散乱した。目撃者は右折車が直進車のスピードを見誤り曲がってしまったのではと話している。右折車と直進車がコンビニ前で衝突愛知・豊田市で1日午前7時前にカメラが捉えたのは、路上に散らばる無数の破片だ。コンビニの駐車場に停められた青い車の後