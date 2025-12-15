◇２位池田浩二（４７＝愛知）５年連続１６回目賞金ランク２位でのグランプリ出場。この１年を振り返って「出来過ぎですね」と笑った。ＳＧでは戸田グラチャンで優勝し、若松クラシックと福岡チャレンジカップで優出した。Ｇ?も９月の鳴門７２周年記念を制するなど、４優出１Ｖと結果を出してきた。「自分は自分のことをやっているだけ。衰えてはいる。アスリートとしてはダメだね。その中ではやれているんじゃないかな」と