Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。軽い布団は寒い、暖かい布団はムレる。そんな冬の寝具選びの概念を変えるかもしれない掛け布団が登場しました。その名も「The Cubes 無重力掛け布団」。NASA採用の保温技術、独自開発の吸湿発熱繊維、そして重力を分散させるZ型キルティング加工…正直、スペックを見ただけでもワクワクします