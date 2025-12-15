日本を代表する脚本家・荒井晴彦氏が監督した映画「星と月は空の穴」（Ｒ１８＋）。過去の失敗から女を愛することを恐れながらも求めてしまう、こじれた感情を持つ小説家・矢添克二（綾野剛）。その矢添の心の中に踏み込んでいく大学生・瀬川紀子を新人俳優の咲耶（２５）が演じている。原作は吉行淳之介の芸術選奨文部大臣賞受賞作。荒井監督は「いつか映画にしたい」とかねて思っていたという。過去のトラウマから矢添は「精