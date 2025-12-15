地方競馬をより身近に感じてもらおうと、12月20日（土）、兵庫県宝塚市の阪神競馬場で、園田競馬と佐賀競馬が合同でPRイベントを実施する。イベントは、中央競馬「第5回阪神競馬」開催日に合わせて実施されるもので、阪神競馬場内の複数エリアを活用し、レースの合間に楽しめる企画が展開される。園田競馬（そのだ・ひめじけいば）からはキャラクターの「そのたん」「ひめたん」とアイドルユニット「SKNフラッシュ8」、佐賀