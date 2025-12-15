◆第７７回朝日杯ＦＳ・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）勝負ごとは流れが大事、とよく言われる。今週は阪神ＪＦをスターアニス（牝２歳、父ドレフォン）で制した高野厩舎のグッドピース（牡２歳、父キングマン）に注目している。大外枠で一団となった馬群の外を常に回り、道中のリズムが終始悪かった前走は参考外。見直したいのはデビュー戦の圧巻のパフォーマンスだ。レースの前半３ハロン３６秒８で、