セガ フェイブのS-FIREから、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に登場する「レゼ」がフィギュア化。「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』フィギュアレゼ」として、予約受付がスタートしました！ セガ フェイブ「S-FIRE（エスファイア）」劇場版『チェンソーマン レゼ篇』フィギュアレゼ  予約受付期間：2025年12月12日(金)〜2026年2月28日(土)発売時期：2026年9月予定価格：22,000円（税込）対象年齢：15歳以