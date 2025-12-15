１３日、黒竜江省同江市に出現したふたご座流星群の流れ星。（ハルビン＝新華社配信／劉万平）【新華社ハルビン12月15日】しぶんぎ座流星群、ペルセウス座流星群と並び北半球の3大流星群の一つとして知られるふたご座流星群が14日、活動の「極大期」を迎えた。ふたご座流星群の活動期は毎年12月4〜17日で、出現数が多く、活動も安定している。１４日未明、黒竜江省伊春市に出現したふたご座流星群の流れ星。（ハルビン＝新華社配